'Paula Rego: il giardino di Crivelli' alla Gallery di Londra

(ANSA) - LONDRA, 05 LUG - Dal 20 luglio al 29 ottobre la National Gallery di Londra ospita nella sala 46 la mostra 'Paula Rego: Crivelli's Garden', incentrata sullo splendido dipinto 'Crivelli's Garden', monumentale opera di Paula Rego, artista portoghese naturalizzata britannica, scomparsa a giugno del 2022. La National Gallery omaggia così una delle artiste più talentuose e acute della sua generazione, esponendo il grande dipinto pensato per la dining room della Sainsbury Wing e realizzato tra il 1990 e il 1991, quando la Rego era artista residente della National Gallery.

L'opera 'Crivelli's Garden' si ispira alla pala d'altare della 'Madonna della Rondine', nota anche come 'Pala Ottoni', realizzata da Carlo Crivelli dopo il 1490 e proveniente dalla chiesa di San Francesco a Matelica, nelle Marche. Nel suo dipinto la Rego si lascia guidare da Crivelli, ma ne reinterpreta le scene con tonalità azzurre e blu che ricordano i tipici azulejos portoghesi. A fianco del dipinto saranno esposti anche i disegni preparatori, che mettono in luce l'approccio usato dalla pittrice nel comporre l'opera. Le figure mitologiche e bibliche di Crivelli, come la Vergine Maria, Santa Caterina, Maria Maddalena o Dalila, nel dipinto di Paula Rego assumono le sembianze di amiche, di parenti, persino di membri dello staff della National Gallery dell'epoca, che si trovarono dunque ritratti fianco a fianco, trovando finalmente una visibilità e un riconoscimento pubblico del loro fondamentale lavoro.

L'ingresso alla mostra è libero. (ANSA).