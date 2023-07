Kazuko Miyamoto al Madre, la 'prima' della Fabbris

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Si apre domani al Madre (fino 9 ottobre) la prima ricognizione storiografica dedicata a Kazuko Miyamoto (Tokyo, 1942, vive e lavora a New York) da un'istituzione pubblica europea. La retrospettiva inaugura la nuova programmazione triennale a cura della neo Direttrice Eva Fabbris. Il percorso espositivo include più di 100 opere di Miyamoto, allestite tra il secondo e il terzo piano dello storico Palazzo Donnaregina, ripercorrendo in modo non cronologico le diverse fasi e i numerosi media attraverso i quali si è sviluppata la sua pratica dagli anni Settanta ai primi anni Duemila. La mostra è arricchita da prestiti provenienti da collezioni pubbliche e private, tra cui: Sol Lewitt Collection, Chester; Salomon R. Guggenheim Museum, New York; SFMoMA; Lentos Museum, Linz; Mercedes-Benz Collection, Stuttgart.

Insieme alle opere sono esposti materiali d'archivio che testimoniano la vita nello studio, le mostre e le performance.

In occasione dell'opening ha inizio il percorso di riapertura al pubblico della terrazza, grazie al supporto degli Amici del Madre, presieduti da Renato Magaldi. In seguito alla messa a norma delle balaustre e alla risistemazione, le porte d'accesso alla terrazza saranno infatti aperte durante gli orari di apertura del museo. La completa accessibilità sarà raggiunta nei prossimi mesi grazie a contributi ottenuti dai Fondi del PNNR.

La mostra è interamente finanziata con fondi POC (Programma Operativo Complementare) 2022-2023). La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee è presieduta da Angela Tecce. In occasione della mostra viene avviata una collaborazione con il MAO Museo d'Arte Orientale, istituzione afferente a Fondazione Torino Musei, finalizzata alla realizzazione di un public program performativo e musicale, dal titolo Evolving Soundscapes, curato da Chiara Lee e Freddie Murphy. Domani alle ore 20.00, durante l'opening della mostra (ingresso gratuito) protagonisti la performer Hatis Noit con l'artista Maurizio Anzeri. (ANSA).