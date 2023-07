Bellenger, la Villa Comunale di Napoli?Bello fare il giardiniere

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - La Villa Comunale di Napoli "è un piccolissimo giardino. Se abbiamo potuto trovare il destino a 134 ettari di Capodimonte, possiamo trovarne uno anche a sei ettari, sicuramente". Lo ha detto Sylvain Bellenger, direttore del Museo e del Bosco di Capodimonte, ormai prossimo a chiudere il suo mandato, rispondendo alla domanda se si occuperebbe in futuro della ristrutturazione e trasformazione della Villa Comunale di Napoli. "Il problema - spiega Bellenger - è ciò che decide l'amministrazione, la macchina comunale di Napoli, le priorità.

Identificare il verde come priorità urbana contemporanea secondo me è fondamentale, non so quale problema blocca l'amministrazione, ma mi fido del fatto che il Comune abbia intenzione di far tornare la Villa Comunale al suo splendore di una volta. Se a me piacerebbe fare il giardiniere? Ogni giorno".

