Aperte le iscrizioni al Mario Merz Prize 2023

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Dal 18 luglio sino al 18 dicembre è aperta la call per il quinto Mario Merz Prize, il premio, a cadenza biennale, nato con lo scopo di individuare, attraverso il lavoro di una fitta rete internazionale di esperti, personalità nel campo dell'arte e della musica.

Nato nel 2013 con l'intento di ricordare Mario Merz e di sostenere la creatività contemporanea nell'ambito delle arti visive e della musica, il Premio è inserito nel programma culturale che la Fondazione dedica alla figura dell'artista in occasione del 20/o anniversario dalla sua scomparsa.

Il premio, specifica la fondazione "è rivolto a coloro che nutrono la giusta volontà di perseguire le proprie ricerche al di là delle opposizioni derivanti dall'appartenenza politica, sociale, geografica". Si compone di due fasi: una prima, volta a raccogliere le candidature, che sfocerà poi nella presentazione al pubblico dei lavori dei finalisti in entrambe le categorie; e una successiva, curata dalla giuria internazionale che terrà conto anche del voto del pubblico, e decreterà i due vincitori.

All'artista verrà commissionato un progetto per una mostra personale, al compositore un brano per orchestra d'archi da eseguire in un concerto o la sonorizzazione di uno spazio museale.

Possono partecipare, per la sezione arte, artisti candidati da curatori, direttori di museo, critici, galleristi o personalità del mondo della cultura, e per la sezione musica, compositori candidati da istituzioni musicali, interpreti, critici e personalità del mondo della musica. I compositori e gli artisti non possono nominare loro stessi. Entrambe le categorie non pongono limiti di età, geografici o media. (ANSA).