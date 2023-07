Pompei Street Festival, 20mila presenze. Bilancio ok per turismo

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Sono state oltre 20mila le persone accorse in città per partecipare alle sei giorni della terza edizione del 'Pompei Street Festival' che ha celebrato, attraverso la street art, la musica, il cinema, la fotografia e mostre, la cultura pompeiana coniugando la città contemporanea con quella degli Scavi archeologici. E' il bilancio diffuso dagli organizzatori della kermesse voluta dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio. Dice l'ideatore e direttore artistico, Nello Petrucci: "Il progetto stilato doveva ampliare il numero di giorni per creare i presupposti per programmare un valido periodo di permanenza in città per i turisti, ma non immaginavamo di registrare il sold out nelle strutture ricettive, sia alberghiere che di ristorazione".

A dare un primo bilancio era stata il ministro al Turismo, Daniela Santanchè: in una nota di adesione al progetto aveva sottolineato che nel 2022 Pompei aveva sfiorato i 3 milioni di visitatori mentre i primi dati 2023 promettevano anche meglio e parlavano di un +127% sullo stesso periodo del 2022. Anche i dati diffusi dal Ministero del Turismo, relativi ai fatturati cittadini, erano incoraggianti con una prima parte del 2023 che ha registrato, finora, un +162% sugli incassi del 2022 e un +19% sugli incassi del 2019. Nella sola ristorazione l'incremento di presenze ha registrato, durante la manifestazione, un +30%, mentre alberghi, B&B e pensioni hanno rinunciato ad accettare ulteriori prenotazioni. A favore della kermesse anche il provvedimento del ministro Sangiuliano per l'accesso gratuito ai musei e luoghi di cultura nell'ultimo weekend, regalando a Pompei il primato nazionale con 20.537 visitatori.

Tra le iniziative, oltre ai concerti e al concorso internazionale sui corti e docufilm, quella collegata al messaggio di pace realizzato da quattro street artist all'interno del Parco archeologico. L'opera dell'artista Nello Petrucci, dal titolo "Blasted Harmony", ha ispirato un russo, un americano, un francese ed un'artista svizzera, nella composizione di altrettanti disegni di street art con il titolo "Ponte oltre i confini", entrambe le realizzazioni puntano a promuovere la pace nel mondo. (ANSA).