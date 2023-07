Morgan, al Maxxi una polemica montata sul nulla

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Una polemica montata sul nulla mentre i temi a cui ho portato Sgarbi in quella serata sono importanti. Vi sembra decente concentrarsi sulle battute e non sulle cose intelligenti?". Lo dice Morgan in un post su Instagram tornando sul caso scoppiato intorno all'intervento del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, alla serata di apertura di Estate al Maxxi, il 21 giugno scorso.

"Sembra una follia, ma scusate se dobbiamo mettere l'attenzione su quel che è stato detto perché non dare peso e spendere energie per le cose di cui vale la pena discutere, anche in modo acceso, anche con posizioni divergenti, ma almeno non si spreca l'occasione. Vogliamo andare avanti sulle barzellette quando possiamo affrontare il tema del patrimonio artistico italiano?" sottolinea Morgan. (ANSA).