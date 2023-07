Beeple dona al castello di Rivoli una sua opera di nudi

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Entra a far parte della collezione permanente del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea l'opera di Mike Winkelmann, alias Beeple, Ftx Board Tx Meeting, Day 11.13.2022, che l'artista donerà ufficialmente al Museo il 6 luglio in un incontro pubblico.

L'opera, esistente sia nel regno fisico che digitale, si compone di un Nft (non-fungible token), ovvero un'immagine digitale registrata con una tecnologia blockchain tramite uno smart contract in un'edizione unica 1/1, e di una componente fisica, un grande dipinto a olio su tela.

"Quando abbiamo tentato di mostrare quest'opera sul canale YouTube del Museo - spiega l'ente - è stata censurata da YouTube a causa delle loro regole contro il nudo. Sebbene questa immagine sia provocatoria, Beeple usa il linguaggio visivo della pornografia e la grafica da cartone animato del mondo digitale per criticare ciò che considera l'incoscienza e l'immaturità adolescenziale dell'imprenditore tecnologico Sam Bankman-Fried e la più ampia cultura digitale che lo circonda".

Beeple è uno dei più noti artisti visivi sui social media, con 2,4 milioni di follower su Instagram, più di 500.000 su Facebook e oltre 760.000 su Twitter.

Dal maggio 2007 ha iniziato a produrre e postare online ogni giorno un'immagine realizzata personalmente, in un esercizio di rigore e di misurazione del trascorrere del tempo nell'epoca della cultura digitale seguito da migliori di fan. L'artista è diventato poi ancora più conosciuto nel mondo dopo che il suo lavoro' Everydays: The first 5.000 days, 2021' è stato venduto all'asta da Christie's a un prezzo record l'11 marzo 2021, in pieno lockdown da Covid, dando di fatto l'avvio ad un nuovo capitolo della storia dell'arte: l'arte digitale.

"L'opera di Beeple entrata nella nostra collezione - afferma il Direttore del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Carolyn Christov-Bakargiev - costituisce un'importante donazione che aggiorna la nostra Collezione permanente con un'opera realizzata in un medium estremamente contemporaneo, che unisce il digitale e il fisico". (ANSA).