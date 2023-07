Ozmo a Milano, opera site-specific tra arte e musica

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Ozmo ancora in azione a Milano con l'opera site specific permanente Dr.Avallo, inaugurata il 30 giugno all'interno dell'Ippodromo Snai La Maura per il festival estivo di musica indipendente I-Days 2023, in concomitanza con la prima e unica data italiana del rapper Travis Scott, considerato il numero uno della scena attuale. L'intervento in zona San Siro dello street artist italiano è stato pensato, appunto, per aprire "nuove frontiere di dialogo tra musica e arte" in linea con il suo stile ironico e provocatorio. Il progetto, realizzato per Live Nation con la direzione artistica di Patù | Art+Adv, è ispirato ad un dipinto di Vittore Carpaccio che raffigura una persona in sella a un cavallo in lotta contro un drago, simboli di coraggio, resistenza e potere.

"Questo lavoro - dice Ozmo - può essere letto anche attraverso la lente interpretativa di Carl Gustav Jung: il drago rappresenta l'inconscio e la figura senza testa del cavaliere dai lunghi capelli suggerisce un soggetto femminile che invece di ucciderlo, tenta di addomesticarlo".

Nel suo gioco di simboli, l'artista cita il capolavoro del Rinascimento 'vandalizzandolo' con il tratto fluorescente di una bomboletta spray. "Il risultato - spiega - è un'intervento che non è solo un dipinto, ma un dialogo aperto con l'osservatore, il contesto e l'evento che lo accoglie. Dr.Avallo non si limita a decorare uno spazio, lo trasforma e lo rende unico invitando chi guarda cercare significati nascosti". Ozmo, nome d'arte di Gionata Gesi, è tra gli street artist più noti della scena italiana e internazionale. Nato a Pontedera, nel 2001 si è trasferito a Milano, dove ha lavorato con le principali gallerie d'arte. È stato il primo urban artist a portare la street art in un museo: al Museo del Novecento di Milano e su un muro visibile dalla terrazza presso il Macro - Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Recentemente molti suoi lavori pubblici hanno preso spunto dalle polemiche politiche e sociali italiane e internazionali. Dal 2019 si è trasferito a Parigi, dove vive e lavora. (ANSA).