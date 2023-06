Il Gigante Mr. Arbitrium esposto a Leopoli

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - La scultura Mr.Arbitrium, il gigante di Emanuele Giannelli, è in Ucraina grazie all'accoglienza della città di Leopoli ed è stato collocato nel centro storico della città ucraina, sul fianco sinistro del Teatro dell'Opera. Il progetto è stato ideato da Rosi Fontana e supportato in pieno da Giannelli, da Davide Monaco in rappresentanza della Fondazione Terre Medicee e Città di Seravezza e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. L'opera rimarrà a Leopoli fino al 15 ottobre.

Mr.Arbitrium, così come concepito da Emanuele Giannelli, ha come caratteristica quella di essere una figura nell'atto di spingere e sostenere al contempo. Per questa sua peculiarità è stato scelto, si spiega, "per portare un messaggio di speranza in Ucraina". Il gigante, "alto sei metri e mezzo", già esposto a Lucca e a Firenze, "è arrivato in Ucraina per sostenere il popolo e il paese in questo tempo di dolore e di sofferenza e spingere via la guerra, per lasciare posto alla pace e alla ricostruzione".

"Sono molto felice - afferma Giannelli - che Mr.Arbitrium sia stato posizionato accanto al Teatro dell'Opera, mi piace molto pensare che sostenga l'arte, la storia e la cultura ucraina, ma non solo, desidero che il mio progetto sia anche un vero sostegno per gli artisti, i musicisti, gli attori e tutte le personalità della cultura e delle arti del Paese, e penso a quanti artisti ucraini siano morti, stiano soffrendo o non possano lavorare ai loro progetti culturali donando la bellezza del pensiero al loro paese e al mondo intero". (ANSA).