Harlem, vista dagli occhi di un bambino

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Dal grande schermo all'obiettivo della macchina fotografica, ma sempre attraverso uno sguardo ad altezza di bambino. In occasione dell'arrivo nelle sale in Italia del film 'A Thousand and One' di A. V. Rockwell, con la splendida Teyana Taylor, premiato al Sundance film festival 2023, al cinema Quattro Fontane di Roma si inaugura la mostra 'Harlem, a Magic Theatre' con gli scatti del regista e fotografo Stefano Lodovichi e visitabile per tutto il mese di luglio. "La mostra - spiega la Lucky Red che ha promosso l'esposizione - ha l'obiettivo di offrire al pubblico un'esperienza cinematografica arricchita da un momento culturale insolito: una mostra fotografica dedicata agli stessi luoghi narrati nel film per promuovere in modo innovativo e coinvolgente la proiezione".

La raccolta di immagini racconta il quartiere di New York nel quale è ambientata la pellicola, una storia d'amore tra una madre e suo figlio e il riscatto che lei sogna per lui e per il quale sacrifica la sua esistenza. La macchina da presa inquadra Inez, la madre, dal basso, portandosi dietro i palazzi e le strade, i negozi di lavanderia, i bar. E' lo sguardo di Terry, il bambino, che vede in lei anche una roccia alla quale aggrapparsi. Anche nella mostra fotografica, curata da Umberto Pastore e Mattia Morandi, l'obiettivo parte dal basso. Ci sono i luoghi che hanno fatto la storia del quartiere come l'Apollo Theatre, tempio della musica afro, o il Rucket Park, il più famoso playground nella storia del basket da strada. "Harlem - racconta Lodovichi - è un luogo magico, dove si respira il profumo di Storia. Harlem è tante cose per me, da alieno, è stata una giostra vista proprio dagli occhi di un bambino. Gli occhi di Terry, costretto a diventare grande troppo presto. La Harlem che vedrete in questi scatti è pensata a 140 centimetri da terra". (ANSA).