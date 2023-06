Come tu mi vuoi, mostra alla Fondazione Modena Arti Visive

(ANSA) - MODENA, 29 GIU - La Fondazione Modena Arti Visive (Fmav) inaugura venerdì 30 giugno a Palazzo Santa Margherita la mostra collettiva 'Come tu mi vuoi', ideata dalla classe di Icon 2022 - Corso per curatori dell'immagine contemporanea della Scuola di alta formazione di Fmav che, a conclusione del percorso formativo, ha avuto l'opportunità di confrontarsi con le opere dei grandi artisti delle collezioni gestite e valorizzate dalla Fondazione. 'Come tu mi vuoi' prende in prestito, e omaggia, il titolo dell'opera teatrale scritta da Luigi Pirandello nel 1929, per indagare il senso delle relazioni che entrano in gioco in un'immagine tra soggetto rappresentato e autore che lo rappresenta. Come nel dramma, la mostra - visitabile fino al 20 agosto - propone una riflessione sulla originaria ambivalenza del senso dell'identità, che si viene sempre a costituire all'interno di un processo relazionale, e della sua rappresentazione in forma di immagine.

Il percorso si sviluppa in due sezioni attraverso opere fotografiche, video e disegni di vari artisti selezionati dalla collezioni Fmav per l'occasione. Tutte le opere esposte mettono in discussione la capacità della fotografia, del disegno e del video, di parlare di se stessi, cioè di essere meta immagini, svelando i meccanismi sottesi alla loro costituzione. Con ironia e sfida 'Come tu mi vuoi' pone la possibilità per i soggetti "di assumersi il potere di ridefinire le forme tradizionali della rappresentazione, oltre i canoni e le convenzioni rintracciabili nella cultura visuale e nell'immaginario collettivo".

La Scuola di alta formazione di Fondazione Modena Arti Visive è considerata un punto di riferimento nel panorama culturale italiano ed europeo con una specializzazione in campo artistico e curatoriale, vanta un ampio network di collaborazioni internazionali ed un parterre di docenti di alto livello provenienti da tutto il mondo. (ANSA).