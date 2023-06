A Palazzo Reale a Milano i disegni infiniti di Omar Galliani

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Dal 13 luglio Palazzo Reale a Milano ospita una mostra monografica di Omar Galliani, maestro riconosciuto del disegno, aperta al pubblico ad ingresso gratuito fino al 24 settembre 2023.Titolo 'Diacronica. Il tempo sospeso', il percorso espositivo comprende oltre 100 opere, dalla fine degli anni Settanta ad oggi. Un excursus attraverso i lavori di Galliani, 69 anni, presentati nelle Biennali di Venezia, Parigi, San Paolo, Praga, Tokyo, Pechino, nell'ambito di mostre museali, con l'aggiunta di una selezione di inediti, realizzati appositamente per l'esposizione milanese.

Oltre ai disegni, calati nel nero scintillante della grafite e veicolati nella dimensione intima della carta o nella monumentalità della tavola di pioppo incisa o graffiata, sono presenti in mostra anche alcune opere ad olio su tela che, nonostante la scelta radicale del disegno, l'artista ha dipinto negli anni Ottanta e, a seguire, ogni inverno, dando vita ad una sola grande opera pittorica all'anno.

Tra le principali opere in mostra, Omar Roma Amor del 2012 - una testa femminile siamese, una spina dorsale bifida, un Colosseo speculare - e La Principessa Lyu Ji nel suo quindicesimo anno di età, esposta nella personale promossa dal Caffè Florian di Venezia nel 2014. Quest'ultima tavola si basa su un'antica leggenda di cui Galliani è venuto a conoscenza nella località di Xi'an. Della fanciulla restano rose e forbici, scarpette e coltelli, una sineddoche visiva della femminilità e della narrazione.

A cura di Flavio Caroli e Vera Agosti, la rassegna è promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Archivio Omar Galliani. (ANSA).