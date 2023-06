Gam Torino cerca nuovo direttore e ridisegna il suo futuro

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Con la pubblicazione oggi sul sito dell'avvio della procedura di selezione non vincolante per la nomina del futuro direttore, e dopo la recente presentazione ai soci fondatori e al Mic del grande progetto di rigenerazione e riqualificazione dell'edificio, la Gam - Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Torino, prima galleria civica d'arte nata in Italia, va incontro ad uno dei periodi più importanti della sua storia recente. "Stiamo lavorando per una nuova stagione della Gam di Torino - spiega il presidente Massimo Boccio - volta a ripensare e riposizionare il museo, per decenni simbolo dell'avanguardia italiana, a livello internazionale rilanciandone il ruolo ed il prestigio Il nuovo direttore dovrà essere dotato di specifica esperienza di carattere scientifico a livello nazionale e internazionale nel campo dell'arte italiana e straniera di Ottocento, Novecento e Contemporanea e di carattere manageriale.

Sarà inoltre chiamato a incrementare l'attività di fundraising, la collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali e la condivisione di linee strategiche con il territorio e la Città di Torino, con gli altri musei gestiti dalla Fondazione e con Artissima srl, società interamente partecipata da Fondazione Torino Musei che realizza la nota Fiera internazionale d'arte contemporanea. Le candidature dovranno pervenire entro il 12 settembre.

La Gam di Torino custodisce una delle parti più rilevanti del patrimonio artistico nazionale degli ultimi due secoli e costituisce un'officina di sperimentazione. Il Museo conserva oltre 50.000 opere tra dipinti, sculture, opere su carta, installazioni, video e fotografia, che vanno dalla fine del '700 al Contemporaneo con capolavori di arte italiana e internazionale. La collezione spazia dall'Arte Povera fino alle più interessanti ricerche di oggi. Oltre alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee, offre la più importante videoteca italiana, e la seconda in Europa, oltre a un Gabinetto disegni e stampe, dove è possibile consultare una delle più rilevanti collezioni di grafica ottocentesca italiane, una collezione di libri d'artista e una Biblioteca d'arte e un Archivio fotografico delle collezioni civiche. (ANSA).