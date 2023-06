Circo contemporaneo e arte di strada per Muja Buskers Festival

(ANSA) - TRIESTE, 27 GIU - Spettacoli e laboratori di circo contemporaneo, show e arte di strada articolati in cinque giorni (dal 5 al 9 luglio) a Muggia (Trieste) e che nel corso degli anni anni ha attratto 50 mila spettatori e artisti da tutto il mondo. E' il Muja Buskers Festival, organizzato dalla Associazione Sparpagliati la cui VII edizione prevede una cinquantina di eventi in diversi luoghi di Muggia tra cui il tendone da circo grande Chapiteau, il Teatro Verdi, i giardini della biblioteca.

Realizzato con i contributi del Ministero della Cultura, della Regione Fvg e del Comune di Muggia, il Muja Buskers Festival attira spettatori da tutto il nord Italia, e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia.

L'idea del Festival, spiega la presidente dell'Associazione Sparpagliati, Anna Zecchini, è "reinventare gli spazi pubblici, per creare ponti tra spettacoli dal vivo e associazionismo attivo, nel mantenimento dell'arte e della cultura come patrimonio comune fruibile da tutte le generazioni".

La novità di questa edizione è l'evento di sabato 1 luglio, a Gorizia con il Circolo Gong e il Circolo Eventualmente, nell'ambito del percorso di avvicinamento a Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025.

Tra gli appuntamenti da segnalare ci sono spettacoli di giocoleria ed acrobazie come "Laerte" (produzione Italia-Francia), "Curtain Call" (Germania), "Mr. Dyvinetz" (Cile) e "El Goma" (Argentina). (ANSA).