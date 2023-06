Direttore Brera, non sono felice di andarmene ma soddisfatto

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - "Non sono contento di andare via da Brera, non è con gioia che lo faccio. A chi mi succederà dico abbi pazienza, abbi coraggio e va avanti". Lo ha detto il direttore generale della Pinacoteca di Brera, James Bradburne, nel corso della conferenza stampa a 100 giorni dalla fine del suo mandato alla guida dell'istituzione culturale milanese, dopo otto anni.

Bradburne ha fatto un bilancio del lavoro fatto e ha dato una visione per il futuro. "Vorrei lasciare a chi verrà dopo di me almeno un'indicazione scritta di cosa abbiamo fatto, le pratiche che sono ormai consolidate, vorrei lasciare una sorta di lettera sul tavolo per spiegare come funziona Brera - ha aggiunto -.

Vorrei offrire una bozza dei prossimi tre anni di quello che avrei fatto, su dove possiamo andare, se chi verrà dopo di me lo vorrà seguire". Alla fine di questi 100 giorni il direttore di Brera come prima cosa andrà in vacanza, "perché per otto anni non ne ho mai presa una". Adesso "c'è un concorso in atto, non so nemmeno chi ha fatto domanda - ha concluso rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto chi si aspetta di vedere dopo di lui -. Il mio lavoro è lasciare la casa in ordine, spero che ci sarà una persona all'altezza di gestire questa Brera eccezionale. Il mio lavoro è lasciargli le chiavi". (ANSA).