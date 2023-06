La Venere degli Stracci di Pistoletto in piazza a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Da mercoledì la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto sarà in Piazza Municipio a Napoli. Oggi sono cominciate le operazioni di allestimento dell'installazione che fa parte del programma di arte contemporanea all'aperto voluto dal Comune per l'estate 2023.

Un viaggio, intitolato "Napoli contemporanea", curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e i musei, che vedrà protagonisti diversi artisti ed è iniziato ieri, con l'inaugurazione dell'installazione di Antonio Marras "Questi miei fantasmi", concepita per gli spazi di Vicoletto San Pietro a Majella e delle Rampe del Salvatore.

