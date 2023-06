Con dipinti ukiyo-e riapre a Genova museo orientale Chiossone

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Per la riapertura si è scelta la mostra temporanea dedicata alla Grande onda di Hokusai e alle stampe dedicata all'acqua - vista anche la contemporaneità con l'arrivo di Ocean Race - ma il museo di arte orientale Chiossone di Genova, che riapre dopo un lavoro di riqualificazione durato quasi due anni, grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, continuerà a offrire ai visitatori il suo ricchissimo patrimonio di arte giapponese e cinese raccolto da Edoardo Chiossone in Giappone alla fine del XIX secolo.

La ristrutturazione ha mantenuto inalterati gli spazi pensati dall'architetto Labó che si era ispirato alle architetture orientali, "La scelta è stata quella di non snaturare l'identità che Labó aveva donato alla nostra collezione - ha ricordato Aurora Conservatore del Museo Chiossone - ispirandosi alle architetture giapponesi e realizzando un tutt'uno tra edificio è collezione. Ambienti che ricordano i templi giapponesi, come il salone con la grande statuaria buddista, e le vetrine allestite da Grossi Bianchi, che offrono una selezione delle categorie dell'aere giapponese e cinese. Il percorso permette di ammirare grandi sculture buddiste in legno e bronzo, armi e armature, reperti archeologici e maschere teatrali esposte nel percorso museale permanente, assieme a porcellane, lacche e piccoli bronzi. Gli eccezionali dipinti e le stampe xilografiche ukiyo-e sono visibili, invece, durante le mostre temporanee per evitarne il deterioramento. Tra le novità l'agibilità della grande terrazza panoramica che si affaccia su una straordinaria vista su Genova. "Il museo torna alla città con molte novità - ha spiegato l'assessore al marketing territoriale Francesca Corso - tra le quali questa splendida terrazza nuovamente accessibile.

Si apre con una mostra dedicata all'acqua nella cultura giapponese che resterà visitabile fino al 24 settembre. Questo è un museo che è un unicum a livello nazionale e credo possa essere un volano turistico e pensiamo di fare un'attività di promozione per farlo conoscere di più ai visitatori". (ANSA).