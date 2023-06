Mostra PhotoAnsa, torna l'appuntamento al Forte di Bard

(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - L'Agenzia ANSA e il Forte di Bard ancora una volta insieme per raccontare un anno di eventi. Dal primo luglio al 22 ottobre il principale polo culturale valdostano ospiterà una mostra fotografica che raccoglie le immagine contenute nell'edizione 2022 del volume fotografico PhotoAnsa, giunto alla 18/a edizione. Guerra, politica, sport, disastri climatici, spettacolo, cosmo e arte sono i temi scelti dalla principale agenzia di informazione italiana per far rivivere in uno scatto fotografico i momenti salienti dell'anno scorso: una selezione di oltre cento immagini è esposta all'interno delle sale dell'Opera Mortai della fortezza. (ANSA).