I volti e le storie, al Quirinale i bronzi di S.Casciano

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - C'è l'efebo malato, con il volto di giovane uomo segnato dal dolore e quel corpo così lungo, magro, imperfetto. E poco più in là l'Apollo danzante, capolavoro assoluto di leggerezza e potenza, ma anche l'Arringatore, fiero nella sua toga, il tenero putto che regge in mano una mela, le matrone impettite, e poi quella valanga di mani, piedi, braccia, orecchie offerti come ex voto, il tesoro incredibile di monete alcune che sembrano uscite oggi dalla zecca. Straordinari e insieme commoventi con quel loro carico di dolente umanità che arriva da secoli lontani, eccoli i Bronzi di San Casciano, esposti al pubblico per la prima volta nelle sale del Quirinale, come fu tanti anni fa per i Bronzi di Riace.

Intitolata Gli dei ritornano - I bronzi di San Casciano, la mostra, la prima nelle stanze del Quirinale dopo la fine dell'epidemia Covid, resterà aperta dal 23 giugno al 25 luglio e poi dal 2 settembre al 29 ottobre.

Frutto fortunato di "un lavoro di gruppo lungo anni", come ripete emozionato il responsabile dello scavo Jacopo Tabolli, i tesori usciti dallo scavo nelle campagne del borgo toscano vengono esposti ma anche raccontati al pubblico con un percorso lungo sette piccole sale che i due curatori (lo stesso Tabolli insieme con il dg Musei del Mic Massimo Osanna) hanno immaginato un po' come un viaggio all'interno del paesaggio delle acque calde del territorio di Chiusi.

Si parte dai luoghi circostanti San Casciano, quindi, e da altri ritrovamenti di statuette in bronzo, ex voto, straordinarie maschere, si conosce il luogo della scoperta così come si presentava prima degli scavi, con i ritrovamenti di statue e altari in travertino, fatti nei secoli scorsi, per poi alla fine immergersi nella vasca sacra riscoprendo passo passo molti di quegli straordinari oggetti, volti, arti, strumenti medici venuti alla luce.

Dopodiché i bronzi, per volontà del ministro della cultura Sangiuliano continueranno forse il loro tour. Il ministero della cultura ci sta investendo molto assicura il dg archeologia Luigi La Rocca con l'acquisto appena fatto del museo che dovrà ospitare i reperti nel centro di San Casciano, costato 600mila euro, pronto in parte già il prossimo anno. (ANSA).