Boldini in mostra a Genova, parte collaborazione con Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 21 GIU - Il ritratto de "La contessa de Leusse" (1889-90), capolavoro del pittore ferrarese Giovanni Boldini, sarà in mostra a Genova e il Comune di Ferrara, per la prossima esposizione nel capoluogo ligure, concederà il prestito dell'opera conservata nei depositi delle gallerie civiche. Il prestito - deliberato in giunta e ora all'attenzione della Soprintendenza - segnerà l'avvio di uno 'scambio' con la città ligure in vista di prossimi eventi espositivi. Boldini così, dopo Parigi, Bologna e Asti (e una mostra dossier dedicata al Castello estense, in scena nel 2021), torna ad essere il cuore di esposizioni nazionali e internazionali.

La mostra genovese - "Dialogo tra due 'divine'" di Giovanni Boldini - si terrà dal 12 ottobre al 12 gennaio e si svilupperà attorno a celebri ritratti di Boldini che testimoniano la frizzante atmosfera nazionale e internazionale Belle Epoque tra fine '800 e inizio '900. Sede espositiva sarà il museo delle Raccolte Frugone, parte integrante del polo dei Musei di Nervi.

A Genova "La contessa de Leusse" (olio su tela di oltre due metri di altezza per uno di larghezza) dialogherà con il celebre e magnetico ritratto di Miss Bell, sempre un olio su tela di dimensioni analoghe, che ritrae l'elegante giovane donna - forse identificabile con un'attrice della comedie française, Marie Jeanne Bellon, conosciuta appunto come Miss Bell - dall'alto verso il basso. Un dipinto che è diventato l'immagine-simbolo delle Raccolte Frugone. L'iniziativa dà l'avvio a una collaborazione-scambio tra le due istituzioni che porterà a Ferrara, non appena il complesso di palazzo Massari sarà riaperto, le opere di Boldini appartenenti alla collezione genovese. (ANSA).