Torino Jam Session, arti visive e musica a Flashback Habitat

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - La nuova mostra Torino Jam Session.

Energiche e liberatorie ibridazioni nell'arte, dedicata alla creatività metropolitana, inaugura l'estate 2023 di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee. Il suono della batteria si sussegue nelle sale, segnando il ritmo espositivo, tra arti vosive e musica. Le opere sono in tutto settanta.

La mostra - dal 21 giugno all'1 ottobre - nasce da un'idea di Alessandro Bulgini, artista e direttore artistico di Flashback Habitat, e coinvolge alcuni tra gli artisti torinesi più rappresentativi degli ultimi decenni che, in modo del tutto inedito, hanno letto e interpretato il territorio. Sono Aldo Mondino, Bartolomeo Migliore, Pierluigi Pusole, Marco Gastini, Monica Carocci, Victor Kastelic, Gruppo Fotografia Psicogeografica, Alessandro Bulgini, Luigi Gariglio, Giorgio Griffa, Turi Rapisarda, Elke Warth, Enzo Obiso, Sergio Cascavilla, Pierluigi Meneghello, Alessandro Rivoir, Bruno Zanichelli, Donato Stolfi.

Nel parco artistico di Flashback Habitat, nell'ambito del progetto Vivarium, arriva l'opera "Sedie nello spazio" di Fabio Cascardi, un'installazione in acciaio e vernice antirombo.

L'artista dà nuova vita a materiali di scarto e di recupero, in questo caso sedie riadattate e prolungate in altezza, che restituiscono surreali significati.

Continua fino al 23 luglio la mostra Una vita migliore.

Frammenti di storie dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia della Provincia di Torino che vuole ridare voce a quella moltitudine di mondi, intrecciati in passato nelle sale della struttura, ex brefotrofio di Torino, attraverso scorci di storie di alcuni dei protagonisti che hanno vissuto quel luogo come i bambini, ora adulti, le tate, i dipendenti della struttura (ANSA).