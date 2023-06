Renzo Piano presenta in Turchia il suo 'Istanbul Modern'

(ANSA) - ISTANBUL, 20 GIU - "Trasparenza e sospensione".

Renzo Piano sceglie queste parole per descrivere il nuovo Istanbul Modern, il museo dell'arte moderna e contemporanea della città sul Bosforo che ha progettato insieme al suo studio.

"Fino a ieri è stato il mio edificio, da oggi è per tutti voi", afferma parlando durante una conferenza stampa dalla terrazza dell'edificio, dove la torre di Galata, costruita dai genovesi a Costantinopoli durante il XIV secolo, si specchia su un tappeto d'acqua che ricopre il soffitto della struttura. Dal 2018 la collezione dell'Istanbul Modern era stata spostata in un'altro edificio e contemporaneamente erano iniziati i lavori del Renzo Piano Building Workshop per la costruzione della nuova struttura, aperta nei mesi scorsi e realizzata con il sostegno dei gruppi turchi Ezcacibasi e Dogus Group-Bilgili Holding. Con una superficie di oltre 10,500 metri quadrati, l'opera in vetro, acciaio, alluminio e cemento architettonico ospita spazi espositivi, un cinema, una biblioteca, un ristorante e sale per conferenze. La collezione raccoglie i lavori di artisti turchi e internazionali, tra cui Fahrelnissa Zeid, Inci Eviner, Anselm Kiefer e Laure Prouvost mentre è ora possibile visitare un'esposizione con fotografie del regista turco Nuri Bilge Ceylan mentre la biblioteca ospita la mostra 'Genius Loci' curata da Umit Esci, dedicata alla carriera di Renzo Piano.

L'architetto genovese descrive il nuovo Istanbul Modern come "una nave volante" che si leva e dialoga con il Bosforo senza tradire lo spirito dell'edificio che precedentemente ospitava Istanbul Modern, un deposito portuale che sorgeva dove oggi è situato il nuovo museo. (ANSA).