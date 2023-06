Bargello, gratis per S.Giovanni e più aperture in estate

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Apertura gratuita per il Museo nazionale del Bargello, Palazzo Davanzati e le Cappelle medicee, il 24 giugno, in occasione delle celebrazioni per il patrono di Firenze, San Giovanni Battista. Inoltre, spiega il complesso museale fiorentino, fino all'autunno gli orari dei musei del gruppo saranno ampliati.

Dopo l'ampliamento di orario delle Cappelle Medicee (attualmente aperte tutti i giorni, a esclusione del martedì, con orario esteso dalle 8:15 alle 18:50), ora anche Bargello e Palazzo Davanzati propongono maggiori possibilità di visita alle proprie collezioni. Il Bargello sarà straordinariamente aperto tutte le domeniche dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre (dalle 8:15 alle 18:50), mentre l'orario settimanale vedrà un'apertura prolungata fino alle 18:50 il lunedì, venerdì, sabato e domenica, lasciando l'orario ridotto, fino alle 13:50, il mercoledì e il giovedì. Inoltre, il 7 luglio è prevista un'apertura straordinaria prolungata, dalle 8:15 alle 21:50. Il Bargello sarà aperto anche il giorno di Ferragosto (dalle 8:15 fino alle 18:50). Nei mesi di settembre e ottobre inoltre, Palazzo Davanzati effettuerà aperture straordinarie nelle giornate di sabato (dalle 9:15 alle 18:50) e la domenica (dalle 13:15 alle 18:50). (ANSA).