Apre a Taranto la mostra Recuperati dagli abissi con 49 reperti

(ANSA) - TARANTO, 20 GIU - Sarà inaugurata oggi a Taranto e sarà visitabile fino alla fine dell'anno, nella sede della soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (ex Convento Sant'Antonio), la mostra Recuperati dagli Abissi-Il relitto alto arcaico del canale d'Otranto, con i reperti rinvenuti durante i lavori per l'installazione del gasdotto Tap tra le coste albanesi e quelle italiane, a circa 780 metri di profondità, riferibili al carico di un relitto dei primi decenni del VII secolo a.C.

Partecipano, tra gli altri, Barbara Davidde, soprintendente nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; Luca Schieppati, managing director di Tap (Trans adriatic pipeline); e Aldo Siciliano, presidente dell'istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia. Si tratta, in particolare, di 49 reperti tra cui 2 anfore da trasporto ripiene di olive; 5 vasi per l'acqua ( hydria), 3 vasi per vino ed acqua (oinochoai); una brocca; 10 coppe per bere (skyphoi) e 29 giare pithos.

In una nota il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci evidenzia lo "sforzo professionale e intellettuale costante" della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo" e la "passione genuina verso il cammino che Taranto sta compiendo". "Oggi - aggiunge - l'amministrazione comunale desidera ringraziare la soprintendente nazionale Barbara Davidde e tutta la sua organizzazione in occasione soprattutto dell'evocativa mostra 'Recuperati dagli abissi' che restituisce a tutti noi la magia delle nostre antiche radici marinare, alle quali tutti dovremmo guardare con interesse e motivazione, in vista del futuro che ci attende". "Per questi motivi - conclude - studieremo la possibilità di sostenere al meglio le progettualità e l'attività corrente della nostra Soprintendenza". (ANSA).