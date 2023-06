Touroperator, mostra con legno delle barche dei migranti

(ANSA) - CESENATICO, 17 GIU - 'Touroperator', la mostra che presenta opere di Massimo Sansavini, realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti, torna in Emilia-Romagna, al Museo della Marineria di Cesenatico (Forlì-Cesena) da oggi al 10 settembre, per la sua quindicesima esposizione. La mostra è iniziata nel 2016 ed è stata accolta in varie sedi museali e al Parlamento europeo a Bruxelles. Il progetto nasce per raccontare le migrazioni, per diventare didattica per le scuole sul tema, per tessere relazioni con i migranti di seconda generazione, e per essere un progetto espositivo itinerante: le prime tappe sono state i Musei San Domenico di Forlì e il Parlamento Europeo di Bruxelles. Sansavini (Forlì, 1961) è l'unico artista ad aver ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale di Agrigento per entrare nel 'girone dantesco' del cimitero delle barche di Lampedusa, nell'ex-base americana Loran: qui accanto ai molti scafi, ormai abbandonati, sono rimasti molti degli oggetti personali che hanno accompagnato i viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo verso la speranza di un futuro migliore. Il legno prelevato dalle imbarcazioni abbandonate è stato trasformato dall'artista in sculture che raccontano i singoli naufragi. A ricordarli è il titolo dell'opera: la data in cui è avvenuto. Il percorso espositivo è arricchito da immagini, video e pannelli informativi per aiutare il visitatore a comprendere meglio il complesso mondo delle migrazioni. Touroperator ha il patrocinio del Parlamento Europeo, di Amnesty International e di Libera. (ANSA).