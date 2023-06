Dopo due anni riapre il museo di arte orientale Chiossone

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Chiuso dal settembre 2021 per interventi di adeguamento strutturale e impiantistico, il museo Edoardo Chiossone di Genova riaprirà venerdì 23 giugno. La più grande collezione in Italia di arte orientale e l'edificio che la ospita, struttura razionalista disegnata dall'architetto Mario Labò, torna fruibile con l'avvio della mostra "La Grande Onda. L'importanza dell'acqua nella cultura giapponese", presentata attraverso una vera e propria icona, la xilografia di Hokusai. L'esposizione viene inaugurata al pubblico il 23 giugno, con apertura straordinaria dalle 20 alle 22.30 e ingresso gratuito.

Edoardo Chiossone, era un artista e incisore genovese vissuto in Giappone alla fine del XIX secolo. In posizione sopraelevata e rivolto verso il mare, all'interno del parco storico di Villetta Di Negro, Il museo è contornato dal verde e inserito nei percorsi panoramici e botanici. I lavori di messa a norma, realizzati con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, hanno consentito il recupero della grande terrazza panoramica del museo, utilizzabile per eventi all'aperto. (ANSA).