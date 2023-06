Cattelan vince la causa, la banana con lo scotch è tutta sua

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - La banana appiccicata al muro con lo scotch di Maurizio Cattelan è tutta farina del suo sacco.

L'artista concettuale italiano si è aggiudicato la proprietà intellettuale di 'Comedian', questo il titolo dell'opera in un'azione legale in Florida contro Joe Morford, un altro artista che sosteneva di avere avuto l'idea nove anni prima di lui. La banana di Cattelan aveva fatto scalpore a Art Basel Miami Beach nel 2019 dove era stata venduta per 120mila dollari.

Morford, che lavora in California, ha sostenuto che l'idea del padovano era derivata da una sua creazione del 2000 intitolata Banana and Orange (come si deduce dal titolo, si trattava di una banana e di un'arancia incollate con il nastro adesivo su rettangoli verdi) e nel 2021 aveva fatto causa per violazione del copyright. La banana di Cattelan è stata piu' volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata. Sebbene in un primo momento un giudice distrettuale della Florida avesse trovato elementi validi affinché si potesse proseguire con la contesa, questa settimana il giudice federale di Miami Robert Scola si è pronunciato a favore dell'italiano stabilendo che 'Comedian' è un'opera creata indipendentemente e derivata da un'altra realizzata dallo stesso Cattelan l'anno prima di Art Basel per la rivista New York in cui una banana su sfondo bianco era attraversata da nastro adesivo rosso. La decisione di Scola arriva qualche settimana dopo la decisione della Corte Suprema secondo cui il ritratto di Prince di Andy Warhol viola i diritti d'autore della fotografa Lynn Goldsmith da cui il maestro della pop art aveva derivato la nuova opera. La sentenza della Corte aveva gettato un'ombra sulla dottrina del 'fair use' in base alla quale ad artisti è lecito appropriarsi di immagini create originariamente da altri.

(ANSA).