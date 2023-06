La settimana dell'Art Nouveau in 230 città italiane

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Torino è nel cuore del programma dell'Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento che coinvolgerà 230 città italiane, dall'8 al 14 luglio. Oltre 500 edifici solitamente non accessibili saranno aperti al pubblico, in programma 300 percorsi di visite guidate, mostre e tre convegni a Torino, Modena e Ispica (Ragusa).

La manifestazione, organizzata, per quanto riguarda il programma italiano, dall'associazione Italia Liberty, e curata da Andrea Speziali, si avvale del patrocinio del ministero della Cultura e di Enit; filo conduttore del 2023 sarà l'acqua.

A Torino e a Savona ci saranno ingressi speciali nelle ville dell'architetto Pietro Fenoglio, considerato uno dei più importanti interpreti del liberty in Italia. La dimora ligure viene riaperta dopo i restauri seguiti a vent'anni di abbandono.

Sempre nel capoluogo piemontese sono in calendario il concerto inaugurale al pianoforte e arpa su note Art Nouveau, al Conservatorio 'Giuseppe Verdi', iniziative nei locali di ritrovo della Belle Epoque, l'allestimento della Nursery Liberty sulla grafica torinese a Palazzo Barolo. Le visite guidate porteranno alla scoperta di residenze private firmate daFenoglio, Vandone.

Ballatore di Rosana, Gribodo, Velati Bellini, D'Aronco, Frapolli, dal centro cittadino ai quartieri Cit Turin-San Donato, fino al parco del Valentino e alla pre-collina, nei luoghi mito di 'Profondo rosso' del regista Dario Argento.

Oltre ai fini di valorizzazione e conoscenza del patrimonio artistico Art Nouveau, Italia Liberty promuove ricerche d'archivio, bibliografiche e sul territorio al fine di pervenire a un censimento dei beni meritevoli di conservazione e tutela.

(ANSA).