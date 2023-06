La Pinacoteca di Bologna ha acquisito un'opera di Carracci

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - La Pinacoteca Nazionale di Bologna ha presentato la nuova acquisizione dell'opera 'Sacra Famiglia con i Santi Giovannino, Orsola e Mattia' di Ludovico Carracci (1555-1619). L'opera si aggiunge al nucleo di 23 tele di Carracci già conservate in Pinacoteca e rappresenta un'occasione per colmare un vuoto nella collezione. Questo è infatti un quadro da stanza, destinato alla devozione privata, di altissima qualità e di dimensioni importanti: si colloca nei primi anni del Seicento, nella stagione "classicista" di Ludovico di cui non sono conservati altri esempi nelle collezioni del museo. Da segnalare anche la prestigiosa provenienza dalla collezione Bonfiglioli Malvezzi Campeggi. L'opera è stata acquistata dal ministero della Cultura nel 2022.

"L'acquisizione - afferma Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca Nazionale - rappresenta un grande successo per l'intero ministero della Cultura. È stato un riuscito gioco di squadra che ha coinvolto, oltre alla Pinacoteca, la Direzione Generale Musei, la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia".

La provenienza del dipinto dalla collezione bolognese Bonfiglioli è stata individuata a partire dagli studi di Alessandro Brogi e dall'inventario della collezione datato 1757, trascritto da Giuseppe Campori e pubblicato nel 1870 all'interno del volume Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avori, ecc.

dal secolo XV al secolo XIX. La famiglia Bonfiglioli possedeva 11 opere di Ludovico Carracci, tra dipinti e disegni, tutte disperse o perdute: questa si attesta come l'unica al momento nota.

Giunto in Pinacoteca, il dipinto è stato sottoposto a restauro nel laboratorio di Manuela Mattioli. La pulitura ha inoltre consentito di giungere alla corretta interpretazione del soggetto che non è lo Sposalizio mistico di Santa Caterina, come indicato negli atti presentati per l'autorizzazione all'esportazione, ma una Sacra Famiglia con i Santi Giovannino, Orsola e Mattia. (ANSA).