Un raro Beato Angelico all'asta da Christie's

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Una Crocifissione del Beato Angelico sarà uno dei pezzi forti dell'asta Old Masters Part 1 di Christie's in programma a Londra il 6 luglio. La tavola su legno di pioppo raffigura la Vergine, San Giovanni Battista e la Maddalena ai piedi della Croce. Datata tra il 1419 e il 1424 del Beato Angelico, viene offerta con una stima tra quattro e sei milioni di sterline. Autenticato da Francis Russell, vicepresidente di Christie's UK, e pubblicato sul Burlington Magazine nel maggio 1996, il quadro di 60 per 34 centimetri dipinto a tempera su fondo d'oro aveva all'epoca della riscoperta suscitato un grande interesse tra gli studiosi. È solo la terza volta dall'inizio del secolo che un'opera del frate domenicano del Convento di San Marco approda sul mercato: l'ultima fu l'anno scorso, quando la tavola raffigurante San Domenico e le Stimmate di San Francesco, parte di un dittico la cui altra metà è al Detroit Institute of Arts, fu venduta da Christie's per 4,7 milioni di dollari. La tavola ora in vendita faceva originariamente parte di un trittico devozionale commissionato da un ignoto committente. Sei storici dell'arte che ne hanno scritto ne hanno collocato la datazione agli anni in cui, dopo il rientro da Cortona, il frate artista dipingeva e pregava nel convento di San Domenico, a mezza costa tra Fiesole e Firenze. L'opera è dal 10 giugno fino al 14 luglio esposta a New York prima di tornare a Londra per la mostra che accompagnerà la Classic Week, in programma dal 1 al 6 luglio. (ANSA).