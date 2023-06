L'immaginario di Mario Schifano alle Gallerie d'Italia di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Con la mostra "Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990" dedicata a uno dei più importanti artisti italiani della scena nazionale e internazionale del XX secolo, Gallerie d'Italia a Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, festeggia un anno dall'apertura della nuova sede. L'esposizione (fino al 29 ottobre) a cura di Luca Massimo Barbero, presenta oltre 50 lavori provenienti dalla Collezione di Intesa Sanpaolo, da istituzioni culturali come il Museo del Novecento di Milano e la Galleria Internazionale d'Arte Moderna Ca' Pesaro di Venezia, oltre che da gallerie d'arte e collezioni private e si avvale della collaborazione dell'Archivio Mario Schifano.

L'artista inizia la sua carriera a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. La sua ricerca è inizialmente caratterizzata da una pittura monocroma, densa, con evidenti riferimenti al suo lavoro di restauratore di opere antiche nel museo di Villa Giulia, a Roma. Il percorso parte da queste prime opere rarissime, per la prima volta riunite. Sul tema delle insegne, ecco "Grande pittura" del 1963 e opere iconiche dedicate alla Esso, alla Coca Cola. Capolavori sono quelli dei grandi paesaggi italiani e "Futurismo rivisitato" ("Quadro a me caro, ricorda il ministro della Cultura Sangiuliano nel messaggio inviato per l'inaugurazione) dedicato ai maestri di quel movimento come Giacomo Balla, Gino Severini e Carlo Carrà. Per la prima volta esposte al pubblico una serie di opere degli anni Settanta, i "Paesaggi TV".

Nel Salone Toledo ci sono le opere di grande formato, rappresentative degli ultimi tre decenni della produzione artistica di Schifano come 'Gaston a cavallo", "Gigli d'acqua" , "Acerbo" e tre grandi teleri nei quali l'artista rilegge la sua passione per lo schermo, i media e la contemporaneità. Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, nota: "L'esuberate vitalità dell'arte di Schifano trova piena valorizzazione nei monumentali spazi del museo". Il progetto museale Gallerie d'Italia è guidato da Michele Coppola. (ANSA).