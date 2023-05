Paola Pallottino, dalla Pimpa a Dalla al Premio Svoboda

(ANSA) - MACERATA, 26 MAG - Illustratrice, autrice di testi per le canzoni di Lucio Dalla, docente e studiosa. L'Accademia di Belle Arti di Macerata ha assegnato il titolo di Accademico Onorario e il Premio Svoboda a Paola Pallottino, celebrandone "l'approccio trasversale, la genialità e l'innovazione dimostrata in diversi campi del sapere e della creatività" e festeggiando al contempo i 50 anni dalla fondazione dell'istituzione e l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023.

All'artista è dedicata anche una mostra allestita nelle sale della Galleria dell'Accademia fino al 23 settembre prossimo.

Nata a Roma 84 anni fa, Pallottino, già docente dell'Università di Macerata e dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, ha avuto il merito di aver 'sdoganato' l'arte dell'illustrazione da un immeritato stato d'inferiorità, facendola diventare una vera e propria disciplina artistica. Talento eclettico, ha anche scritto i testi di tanti successi di Lucia Dalla, copmpreso 4 marzo 1943.

La mostra, curata da Maria Letizia Paiato e intitolata 'Quasi per gioco. Le arti di Paola Pallottino', ne ripercorre con un centinaio di opere l'evoluzione creativa e presenta per la prima volta le tavole originali dei suoi più noti volumi per l'infanzia come I libri circolari, La barca, i giochi apparsi sul Corriere dei Piccoli o La Pimpa, i libri per la scienza e le illustrazioni realizzate per il Nuovo Zingarelli. Varie pubblicazioni ne documentano l'attività di studiosa come la Storia delle illustratrici italiane edita da Treccani.

Completano l'esposizione le copertine dei dischi più famosi di cui Pallottino ha scritto i testi e una serie di cortometraggi e documenti che ne svelano la personalità.e. (ANSA).