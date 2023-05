Francesca Malgara nuovo direttore artistico di Mia Photo Fair

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Fiere di Parma ha scelto Francesca Malgara come direttore artistico di Mia Photo Fair, la fiera internazionale d'arte dedicata alla fotografia in Italia, che apre oggi le iscrizioni per partecipare alla sua 13ma edizione.

La manifestazione cambia anche sede per il 2024: si svolgerà infatti a Milano dal 10 al 14 aprile nella nuova e centralissima sede di Allianz MiCo.

La nuova edizione avrà come fil rouge il tema "Changing", affrontato spaziando dal cambiamento climatico a quello dei diritti civili, alle sfide poste dalla trasformazione sociale, economica e tecnologica.

"Changing - spiega il nuovo direttore artistico Francesca Malgara - significa cercare coraggiosamente un'alternativa alla situazione di crisi generale che ai nostri tempi tocca la sfera personale, politica ed economica mondiale. Il mio desiderio, che mi auguro sia condiviso anche dai nostri ospiti e dalle gallerie, è che gli espositori progettino i loro stand come vere e proprie mostre che attivino il cambiamento, concentrandosi sulla centralità della persona, il rispetto per l'ambiente e per la biodiversità, sulla responsabilità del singolo, la valorizzazione del femminile, del dialogo tra le parti e la forza della comunità".

Nel 2023 hanno partecipato a Mia Photo Fair 122 espositori italiani e stranieri, 10 editori specializzati, 6 media partner, 8 progetti speciali, 12 conferenze, 5 premi e più di 500 artisti su una superficie espositiva di 7.000 metri quadrati. (ANSA).