Flashback Habitat, prorogata la mostra su Sironi

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - La mostra Sironi disegnatore furioso. Opere e cenacoli 1901-1961, inaugurata il 21 aprile a Flashback Habitat all'interno del ciclo di mostre SoloShowGallery, sarà prorogata fino al 4 giugno per l'intervento site specific La camera delle Solitarie, dal 2 giugno, dell'artista visiva Elisa Filomena (Torino, 1976).

L'installazione pittorica di Filomena avrà come fulcro Le Solitarie di Mario Sironi, opera che si aggiunge alla mostra e realizzata da Sironi per la copertina dell'omonima raccolta della poetessa e scrittrice Ada Negri: dieci ritratti di donne di fronte a un bivio, donne che sperimentano la solitudine senza rassegnarsi ad essa. L'opera è inoltre un raro documento che rivela una parte di architettura della casa di Margherita Sarfatti, punto di riferimento e di ritrovo per gli artisti del gruppo Novecento. Il sentimento di drammaticità rappresentato da Sironi e la potente molteplicità di persuasioni insite non solo in quel dipinto, ma in quel periodo artistico dell'artista, saranno soggetti di raffronto con la ricerca di Elisa Filomena: la figura umana e la natura come forze, delicate e continue, costantemente in armonioso contrasto con la solitudine e la transitorietà dell'esistenza.

"Ho voluto creare un omaggio, intimo e delicato, all'opera di Sironi. Non posso che accostarmi alla sua arte con devozione, la stessa che può emanare un luogo di raccoglimento. Al centro della stanza vi è un suo dipinto che mi parla e indirizza il pensiero e l'azione pittorica verso le tele alle pareti ad esso dedicate" spiega l'artista. (ANSA).