'Romans', in 100 ritratti il valore della diversità

(di Ida Bini) (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il 5 giugno lo spazio La Pelanda del Mattatoio di Roma ospita la presentazione del libro fotografico Romans di Erica Fava, che racconta attraverso le immagini i nuovi volti della città eterna. Tramite il suo obiettivo la fotografa romana, specializzata in moda e ritrattistica, ha immortalato il volto di 100 giovani under 40 che vivono e caratterizzano la Capitale, tutti discendenti di un popolo plasmato da quasi 3000 anni di cambiamenti e incontri tra persone di culture diverse.

Da questo incredibile crocevia sono nati i protagonisti del progetto di Erica Fava, selezionati con due sole regole: essere residenti a Roma e avere meno di 40 anni. I volti ritratti restituiscono l'anima di una città in continua evoluzione, una nuova romanità, fatta di giovani che celebrano il valore della diversità e guardano al futuro di questa città plurimillenaria.

Ciascuna immagine, stampata, lavorata a mano e rifotografata per creare un effetto analogico che esalti le caratteristiche del soggetto, è corredata da una breve intervista: 'Chi sei? Quanti anni hai? In che zona di Roma vivi? Qual è il tuo posto preferito in città?'. Le risposte riportate su una mappa ci restituiscono un nuovo modo di vivere la Capitale. Il libro fotografico diventa così un viaggio alla scoperta di posti inediti, poco conosciuti, passando per quelli più famosi e classici, in un perfetto mix tra presente e passato. "Amo scegliere luoghi inusuali, luoghi che nessuno reputerebbe interessanti" commenta l'artista che con il libro crea un nuovo modo di vedere, scoprire e vivere la nuova e vecchia Roma.

Nella Sala delle Vasche sarà possibile ammirare le 100 fotografie del libro in un'installazione che rimarrà aperta al pubblico fino all'11 giugno all'interno del festival delle periferie 'Uncentered Paradigma', organizzato al Mattatoio. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del reparto beauty di Making Beauty Management, nei locali dell'Istituto Superiore di Fotografia di Roma, e la grafica è a cura di Vittoria Di Nunzio. (ANSA).