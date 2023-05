Remember-House, un progetto per non dimenticare la Shoah

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Un progetto sulla memoria della Shoah, rivolto a docenti, educatori, operatori culturali e studenti e a un pubblico internazionale. Si chiama Remember-House ed è realizzato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo che lo presenta al Salone del Libro di Torino. Nasce in collaborazione con il Meis, il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di Ferrara, ed è sostenuto dall'Unione Europea nell'ambito del programma Cerv - Citizens, Equality, Rights and Value Programme.

Il tema centrale del progetto è la casa, nella sua dimensione di spazio fisico ed emotivo al tempo stesso. L'obiettivo è quello di incentivare un lavoro creativo a partire dalle carte del Fondo Egeli, custodite dalla Fondazione 1563, che consentono di recuperare dettagliate liste dei beni sequestrati agli ebrei in Piemonte e Liguria dopo l'emanazione delle leggi razziali fasciste nel 1938 e negli anni successivi. La casa consente di far rivivere la memoria di stanze e oggetti perduti, stabilisce un legame con il passato e con storie individuali che diventano simboli per riflettere sul presente e sui diritti umani fondamentali. Al Salone del Libro i ragazzi delle scuole possono sperimentare i laboratori didattici di Remember-House, lavorare sulle fonti e ricostruire, in scala e con una loro personale rielaborazione, le case degli ebrei perseguitati durante il nazifascismo. Dopo Torino, la prossima tappa del progetto sarà il 30 maggio online sulla piattaforma Zoom per lanciare il concorso a premi internazionale di Remember-House, che metterà alla prova studenti, istituzioni e centri di aggregazione giovanile di tutta Europa. (ANSA).