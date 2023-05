Messner, 'a breve in Nepal un mio museo sugli sherpa'

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Si chiama Composizioni di Montagna la mostra temporanea per la stagione 2023 del museo della montagna di Reinhold Messner a Castel Firmiano, alle porte di Bolzano. Durante la presentazione il re degli ottomila ha anche annunciato che il suo settimo museo a breve sarà inaugurato in Nepal. Sarà dedicato al popolo degli sherpa e per questo si chiamerà Sherpa Himal.

I protagonisti della mostra a Castel Firmiano sono Bernhard Edmaier, Carsten Westphal e Wolfgang Pusch. Il fotografo e geologo Bernhard Edmaier nel suo ultimo progetto fotografico AlpenEis documenta gli effetti del riscaldamento globale degli ultimi venticinque anni con una serie di incredibili immagini.

"Il mio lavoro - spiega - è simile a una continua spedizione attraverso le regioni della Terra che sono state modellate quasi esclusivamente da processi naturali, sia da agenti esogeni quali l'acqua, il ghiaccio o il vento, o da forze endogene come la tettonica, il vulcanismo e l'orogenesi". Carsten Westphal è invece un archeologo pittore di deserti e montagne. "Gli effetti delle forze elementari - afferma - sono racchiusi dentro ai miei dipinti, non sono qualcosa di minaccioso, ma la base di tutto l'Essere". Infine ci sono i 14 ottomila in rilievo di Wolfgang Pusch.

Anche nella stagione 2023 nei diversi musei della montagna i momenti di incontro con Messner, come i dialoghi attorno al fuoco, l'incontro sulla vetta del Plan de Corones e l'escursione con gli yak. (ANSA).