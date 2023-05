Ricostruito dalla polizia scientifica il volto del pittore Lotto

(ANSA) - BERGAMO, 18 MAG - La direzione centrale della polizia scientifica di Roma, in collaborazione con la questura di Bergamo, ha ricostruito, grazie anche all'intelligenza artificiale, l'identikit bidimensionale e anche un modello tridimensionale a dimensione reale del pittore rinascimentale Lorenzo Lotto.

Il viso è stato presentato per la prima volta questa mattina all'università di Bergamo, che ha collaborato all'iniziativa. La Scientifica - ha spiegato il primo dirigente Lorenzo Rinaldi, a capo della quarta divisione - ha utilizzato le stesse tecniche che oggi vengono usate per ricostruire gli identikit di sospettati e ricercati, partendo da due autoritratti realizzati dallo stesso Lotto in un affresco nell'oratorio Suardi di Trescore Balneario - il cui sindaco Denny Benedetti un anno fa aveva lanciato l'idea del progetto - e in una tarsia della basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo Alta. A questi due disegni sono state applicate dalla Scientifica tecniche di invecchiamento, pulizia e miglioramento dell'immagine, che hanno permesso di ricostruire il viso dell'artista rinascimentale, di cui l'anno prossimo cadranno i 500 anni della presenza a Trescore, come illustrato dal critico dell'arte Fernando Noris e dal professor Francesco Saverio Romolo. A fare gli onori di casa il questore Stanislao Schimera, 'mente' dell'iniziativa. Presente anche il prefetto Francesco Messina, direttore della Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato. (ANSA).