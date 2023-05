Il mondo di Igort in mostra al Palazzo Blu di Pisa

(ANSA) - PISA, 18 MAG - Il mondo di Igort, uno dei più apprezzati artisti italiani contemporanei, è protagonista della mostra 'Attraversare le forme' inaugurata oggi a Palazzo Blu di Pisa e aperta al pubblico fino al 10 settembre. Curata da Giorgio Bacci, docente di storia dell'arte aontemporanea all'Università di Firenze, l'esposizione presenta una selezione di disegni originali tratti da alcuni tra i maggiori successi di Igort e ruota intorno alle molteplici tecniche con cui l'artista si è confrontato nel corso del tempo e anche alla varietà dei generi di scrittura con cui si è misurato.

Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, è uno degli artisti italiani contemporanei più importanti, spiega una nota di Palazzo Blu, "dotato di uno straordinario talento poliedrico: non solo noto e apprezzato fumettista le cui storie sono tradotte in tutto il mondo, ma anche regista inventivo e colto, editore ricercato, musicista sperimentale, e tanto altro ancora.

La mostra valorizza una selezione di tavole originali realizzate per quattro opere centrali nella produzione artistica di Igort: '5 è il numero perfetto', 'Fats Waller', 'Brillo. La guerra degli ovetti' e i 'Quaderni Giapponesi'". (ANSA).