Biennale Architettura crea il futuro guardando l'Africa

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - L'umanità, "con sguardo miope", ha presunto che il pianeta fosse interamente al suo servizio e per questo "molte risorse cruciali sono state esaurite. Perché la Terra è stata considerata in modo così limitato?". Lo chiede Achille Mbembe, camerunese, uno dei massimi teorici del postcolonialismo. La frase compare nel percorso di "The Laboratory of the Future", la 18/A Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, a cura di Lesley Lokko, che attraverso una sguardo privilegiato sull'Africa e sulla sua diaspora pone al centro del suo essere, del suo interrogarsi e cercare risposte, problemi centrali come la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale, la decolonizzazione.

Quest'anno sono 64 i Paesi partecipanti, oltre alla più varia provenienza di architetti, 'practitioners' come dice Lesley Lokko, invitati dalla curatrice "Se vuoi costruire un mondo migliore lo devi immaginare", dice Lokko. Per farlo, nel campo dell'architettura, occorre uscire dagli schemi delle "egemonie" culturali, delle particolarità disciplinari, dalla soluzioni progettuali e costruttive onnicomprensive. Inutile cercare i progetti di grido, le strutture che hanno valore per il loro stesso essere più che per specifica funzione.

La Biennale di Lokko, architetta e scrittrice anglo-ghanese, offre altre prospettive perché serve ascoltare voci diverse, attivare degli agenti di cambiamento.

La Biennale di Venezia - spiega il presidente dell'ente culturale, Roberto Cicutto - non deve dare delle ricette. E' un laboratorio e questo serve alla sperimentazione". (ANSA).