Prima mostra in Italia per la Beirut di Gabriele Basilico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 MAG - Proposta per la prima volta in Italia, ad Alessandria, sarà inaugurata il 16 giugno la mostra 'Gabriele Basilico/Ritorni a Beirut_Back to Beirut' nelle Sale d'Arte in via Machiavelli. Voluta dal Comune, organizzata dall'Azienda speciale multiservizi Costruire Insieme con la cura di Giovanna Calvenzi dell'Archivio Gabriele Basilico, direttore artistico Christian Caujolle, presenta il lavoro realizzato dal celebre fotografo nelle quattro missioni a Beirut (1991, 2003, 2008, 2011). "La pratica del ritornare - ha scritto Basilico nel 2003 - crea una singolare disposizione sentimentale: come l'attesa per un appuntamento desiderato, un risvegliarsi della memoria per luoghi, oggetti, persone, come se si riaccendesse il motore di una macchina ferma da tempo. Per Beirut è stato anche di più".

Nato a Milano, Basilico (1944-2013) inizia a fotografare a fine anni Sessanta, prediligendo l'indagine sociale. La prima mostra è nel 1970, 'Glasgow. Processo di trasformazione di una città'; il primo libro del 1980, uno studio sul fenomeno delle sale da ballo in Emilia. Dal 1978 lavora al censimento delle realtà industriali milanesi. Nel 2006 partecipa a un progetto collettivo voluto dalla Camera di Commercio di Alessandria con la Provincia su 'Monferrato, terra senza confini'. Poi la Biennale di Venezia, una campagna fotografica sulla Silicon Valley; nel 2008 una ricerca su Roma e un'altra Mosca. Nel 2010-2011 lavora su Istanbul, Shanghai, Rio de Janeiro. Le sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche internazionali. (ANSA).