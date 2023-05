Identificati due affreschi di fine '600 di Ludovico David a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Elegantemente collocati in cima ad una rampa dello scalone monumentale della caserma dei Carabinieri in piazza del Popolo, di loro non si conosceva né l'autore né la provenienza: in poco tempo, grazie alla tenacia degli studiosi, e anche ad alcune fortuite circostanze, si è scoperto che le due porzioni di affresco costituiscono un importante tassello della decorazione del Collegio Clementino di Roma, costruito su progetto di Carlo Fontana, e distrutto nel 1936.

Grazie a uno studio della Soprintendenza Speciale di Roma, le due sezioni sono state riconosciute essere parte dello stesso affresco che ornava la cupola della cappella raffigurante la Madonna in Gloria contornata da santi e angeli completata nel 1695 dal pittore ticinese Ludovico David.

Per i due affreschi comincia ora il lavoro di restauro, sostenuto da Intesa Sanpaolo grazie al progetto Restituzioni, che porterà al ricongiungimento delle due porzioni di affresco che saranno anche visibili al grande pubblico.

"Abbiamo preservato questa opera per decenni - ha dichiarato il Generale di corpo d'Armata Antonio de Vita, comandante della Legione Carabinieri Lazio di piazza del Popolo - e una volta scoperto il suo valore artistico siamo promotori del restauro insieme alla Soprintendenza, che ringrazio per lo studio e il progetto dell'intervento conservativo, e Intesa Sanpaolo che lo sostiene" . Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma, ringrazia a sua volta la "pregevole memoria visiva del nostro architetto Alessandro Mascherucci. Di questo affresco, infatti, non rimanevano che sbiadite immagini in bianco e nero".

E proprio ieri, quando le due porzioni di affresco sono state staccate per avviare il restauro le evidenze degli studiosi sono state confermate: dietro uno degli affreschi è comparso un cartoncino del 1936 che conferma la provenienza dell'opera e indica che erano "destinate alla sala Corsini, ma per mancanza di locali portate a palazzo Venezia". Solo una ventina di anni dopo sono poi state spostate a piazza del Popolo. (ANSA).