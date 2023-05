La Motta a Capodichino con "Il mare bagna Napoli"

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Arte in Areoporto: si è aperta nell'area imbarchi di Capodichino la mostra di Paolo La Motta "Il mare bagna Napoli. Sequenze" (fino al 10 novembre 2023) nello spazio ART GATE al Gate C20, dodici opere, a cura di Sylvain Bellenger. Il titolo rilegge, in chiave inversa, il celebre romanzo di Anna Maria Ortese "Il mare non bagna Napoli".

L'autore, classe 1972 è nato e vive nel rione Sanità,. Immagine portante dell'esposizione è "Barca verticale", un olio su tela del 2022.

"Mi ci sono volute molte visite al suo studio e molte conversazioni con il pittore per afferrare l'essenza della sua arte" afferma Sylvain Bellenger, Direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte che ha scoperto l'artista andando a vedere una sua mostra al Pan-Palazzo delle Arti a Napoli e che, da subito, non ha avuto dubbi sul suo talento, invitandolo successivamente ad esporre nelle sale di Capodimonte.

"La prima particolarità di La Motta è che lavora e vive al di fuori di qualsiasi sistema, mentre l'arte contemporanea è soprattutto un sistema. La Motta, nel suo isolamento artistico, è un pittore colto il suo sguardo brulica di immagini di riferimenti e connessioni che lo pongono costantemente al centro del mondo che lo circonda, ma anche di mondi lontani nello spazio e nel tempo".

Realizzata da GESAC-Aeroporto Internazionale di Napoli insieme al Museo e Real Bosco di Capodimonte, con la collaborazione dell'associazione Amici di Capodimonte. "Questa è la Napoli di Paolo, una Napoli vera, antica e contemporanea, sempre immobile.

Sono visioni insolite di una città paradossalmente silenziosa e vuota, quasi straniante, ma intensamente lirica" scrive Isabella Valente nel suo saggio nel catalogo edito da Paparo. (ANSA).