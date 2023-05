All'asta per beneficienza i gioielli di Mariuccia Agrati

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Andranno all'asta a favore dell'Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids, l'Istituto Cottolengo, la Fondazione Don Gnocchi e il Presidio dell'Ospedale Valduce 'Villa Beretta' di Costa Masnaga, i gioielli di Maria Giulia Fumagalli, vedova dell'imprenditore lombardo Luigi Agrati, scomparsa un anno fa all'età di 105 anni.

E' stata la stessa proprietaria, da tutti conosciuta come Mariuccia, che già nel 2018 aveva donato a Intesa Sanpaolo la prestigiosa raccolta d'arte di famiglia, a disporre il lascito con un testamento.

Si tratta di gioielli creati da celebri maison come Van Cleef & Arpels, Bulgari, Frascarolo e Marina B, parure di diamanti, rubini, tra cui un diamante color champagne da 30 carati. Un piccolo tesoro che prima di andare all'asta, organizzata da Il Ponte, per il 25 e 26 maggio, potrà essere ammirato dal pubblico in una esposizione a Palazzo Crivelli a Milano dal 19 al 21 maggio. Maria Giulia Fumagalli, aveva condiviso una intera vita con il marito, il cavaliere Luigi Agrati, cofondatore dell'Agrati Group, morto nel 2016, portando avanti anche il suo impegno nella filantropia. (ANSA).