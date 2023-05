Un'opera di un discepolo di Mirò nel cuore di Roma

A otto anni, mentre viveva in un centro per minori, Jose Luis Mesas scoprì cosa gli piaceva fare, dipingere. E da allora non ha più smesso. Negli anni questo artista maiorchino di etnia gitana è diventato discepolo di Mirò e autore del quadro più grande mai realizzato in Spagna, un'opera lunga 20 metri e larga 4,5 esposta in un museo di Jaen, nonché di un murales su tutta la facciata di un albergo a Maiorca.

Ora la sua sua arte lo ha portato in Italia, dove ha preso i pennelli per colorare, con il suo stile eclettico, luminoso e allegro, definito come pop figurativo, una delle pareti dell'hotel boutique Lifestyle Suites Roma, un gioiello incastonato nel cuore di piazza Navona. La sua prima opera in Italia è un murales di sette metri nel nuovo cocktail bar, sito nel rooftop del maestoso palazzo del quattrocento, con vista mozzafiato sulla basilica di santa Agnese.

Per la sua prima creazione romana, Mesas si è ispirato a Leonardo da Vinci, che ha rappresentato nel murales molto colorato come un mago che, con la sua bacchetta magica, crea dei personaggi tipici del suo stile che raffigurano la famiglia dei co-founders dell'albergo, l'imprenditore spagnolo Alberto Garcia e la moglie Giovanna Guarino, architetta italiana che ha progettato e curato con assoluta dedizione non solo il cocktail bar appena inaugurato ma anche l'arredamento delle tredici suite, ognuna diversa dalle altre, con pezzi unici fabbricati da artigiani locali.