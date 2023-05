Notte dei Musei di Roma, oltre 73 mila i visitatori

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "La Notte dei Musei 2023 di Roma è stata un successo. Nonostante il maltempo e la pioggia che hanno caratterizzato tutta la serata di ieri, sono stati infatti oltre 73 mila i visitatori che hanno partecipato alla manifestazione, superando il risultato dello scorso anno e delle edizioni precedenti alla pandemia. Un risultato considerevole, ancor di più avvalorato dall'entusiasmo con cui i cittadini e i turisti hanno assistito, dalle 20 alle 2 di notte, ai circa 130 eventi in programma negli oltre 80 siti culturali aperti sul territorio". E' quanto si legge in una nota del Campidoglio.

"In apertura di serata - prosegue la nota - grande partecipazione ha fatto registrare la performance di Noemi alla Centrale Montemartini. Altro appuntamento significativo della serata, l'evento della compagnia Emanuel Gat Dance, tra il fascino del design e quello della moda, sintetizzata negli abiti del costumista Thomas Bradley. Ai Musei Civici di Roma Capitale l'accesso di pubblico non è mai stato scoraggiato dalla pioggia consentendo, a fine serata, di ottenere risultati importanti come quelli dei Musei Capitolini con quasi 6.000 ingressi e del Museo dell'Ara Pacis, 5.000 circa.

"La Notte dei Musei è stata ancora una volta una bellissima iniziativa partecipata, con oltre 73 mila tra romani e turisti che hanno approfittato dell'apertura serale per visitare tanti luoghi ricchi di storia e di fascino e per assistere ad un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo - il commento del sindaco Roberto Gualtieri - Numeri straordinari capaci di restituirci davvero l'idea di una festa diffusa della Cultura che, anche nei prossimi anni, continuerà ad emozionare e a stupire".

"La Notte dei Musei 2023 è stata un vero successo nonostante la pioggia che l'ha caratterizzata - aggiunge l'assessore alla Cultura Miguel Gotor - il numero di partecipanti ha fatto registrare un ulteriore aumento rispetto a quello dell'anno scorso, già nettamente superiore ai dati pre-Covid. La forte partecipazione dei romani a questa edizione è il segno che il programma che abbiamo messo a punto è stato giudicato interessante e di qualità dai cittadini. E abbiamo in serbo altre novità per i prossimi mesi". (ANSA).