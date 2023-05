Le madri fondatrici dell'Europa alla Notte dei Musei di Roma

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Una tavola rotonda e una mostra sulle Madri fondatrici dell'Europa: è la proposta che arriva per la Notte dei Musei di Roma al Parco Archeologico del Colosseo dove è prevista l' apertura straordinaria serale della Curia Iulia e del Foro Romano.

La tavola rotonda, che verrà introdotta da Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico e da Maria Concetta Cassata, presidente del Comitato Unico di Garanzia, vedrà gli interventi dei docenti di Storia Moderna e dell'Europa della Sapienza, Francesco Gui e Alessandro Saggioro, del giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia, di Grazia Masetti, nipote di Ada ed Ernesto Rossi, di Silvana Boccanfuso, studiosa della figura di Ursula Hirschmann.

Sarà inoltre possibile visitare in Curia Iulia la mostra Le Madri Fondatrici dell'Europa, curata da Maria Pia Di Nonno con ritratti realizzati da Giulia Del Vecchio, che intende raccontare il contributo di alcune delle protagoniste del processo di integrazione europea attraverso l'arte, elemento collante dell'esposizione.

La figura femminile che apre l'esposizione è un dettaglio di una nota opera pittorica di Jacques Louis David, "Le Sabine" (1794-99, oggi al Louvre).

I pannelli successivi rappresentano i ritratti di nove donne realizzati con un tratto semplice e potente.

La curatrice ha inteso riproporre lo stile inconfondibile dell'artista Domenico Purificato, autore del Manifesto per la campagna elettorale del 1979 per il Movimento Europeo che accompagnò la inedita mobilitazione, tutta al femminile, per le prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo.

