Successo della Pilotta, da gennaio oltre 67mila visitatori

(ANSA) - PARMA, 11 MAG - Il Complesso monumentale della Pilotta di Parma si conferma come uno dei principali musei italiani sia per il pregio delle sue collezioni sia per la sua capacità di attrarre nuovi visitatori dall'Italia e dall'estero: dall'1 gennaio al 30 aprile sono stati 67.635, un saldo positivo dell'88% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un'affluenza di 35.901 persone. Anche gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti (319.069 euro) hanno confermato un importante incremento, se paragonati ai primi mesi del 2022 (187.792). Un forte impulso è stato giocato dall'imponente progetto di riqualificazione e di riallestimento del percorso espositivo del Complesso, ideato dal direttore Simone Verde, che ha riguardato la struttura architettonica e le sue collezioni e che si concluderà nei prossimi mesi con la completa riapertura di tutti gli spazi. L'ultimo tassello sarà il rinnovamento dell'Ala Nord alta, che si presenterà con sette nuove sale dedicate agli esponenti più significativi dell'arte emiliana tra il Cinquecento e il primo Seicento.

"Lo straordinario successo di visitatori è la conferma, ancora una volta, del valore del nostro patrimonio e delle sue immense possibilità in termini di sviluppo", commenta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "L'Italia è una super potenza culturale e a ribadirlo, quotidianamente, sono i numeri in continua crescita dei visitatori. I dati ultraconfortanti, come quelli della Pilotta, ci spingono ad aumentare l'impegno perché ogni investimento in cultura accresce non solo la consapevolezza di un popolo, ma può essere anche un elemento di ricchezza economica". Per il direttore Verde, "il grande lavoro di équipe che ha impegnato tutta la squadra della Pilotta in un'attività durata sei anni ha avuto sin dall'inizio come obiettivo un ripensamento generale dell'unico museo enciclopedico pubblico italiano, perché serva da strumento di analisi intellettuale e di ricerca scientifica utile alla società contemporanea. La conclusione di questo lavoro porterà nell'estate alla riapertura del Museo Archeologico completamente ripensato e riqualificato, quindi all'inaugurazione di un Complesso totalmente nuovo con superfici espositive accessibili di circa 40.000 metri quadrati". (ANSA).