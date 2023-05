Al Musli la mostra dedicata ad Alice attraverso lo specchio

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - La Fondazione Tancredi di Barolo dedica una mostra ad Alice attraverso lo specchio, pubblicato in Inghilterra nel 1872 come seguito del più famoso e diffuso Alice nel paese delle Meraviglie. In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che quest'anno omaggia l'universo di Lewis Carroll, saranno esposti al Musli Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia disegni originali dedicati al volume.

La mostra "Lo Specchio delle Meraviglie. Le immagini di Alice nel suo secondo viaggio", a cura di Pompeo Vagliani - tra gli eventi del Salone Off - è in programma dal 18 maggio al 25 giugno. L'esposizione evidenzia la presenza e la diffusione delle prime versioni italiane di Alice attraverso lo specchio in un arco di tempo che va dal 1913/14 fino agli anni '70 del Novecento e propone una carrellata di preziose edizioni illustrate, arricchita da una rassegna di disegni originali di Piero Bernardini per l'edizione Ofiria del 1951. In mostra sono presenti anche le principali traduzioni in altre lingue europee, tra cui l'edizione svedese, quella tedesca e quella francese, e una sezione dedicata a personaggi come Humpty Dumpty e Jabberwocky, che ebbero un lungo successo editoriale autonomo e separato. Infine si propongono alcune opere originali realizzate dagli artisti contemporanei Giovanni Robustelli e Giancarlo Montelli. (ANSA).