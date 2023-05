Un francobollo per il centenario dell'azienda di colori Maimeri

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - È un marchio storico del settore delle belle arti: da un secolo produce colori per uso artistico e oggi il suo centenario è stato ricordato con un apposito francobollo, valido per la posta ordinaria.

Fu fondata a Milano da due fratelli: il pittore Gianni Maimeri e il chimico Carlo Maimeri. Da allora l'azienda ha sempre operato con successo sul mercato nazionale e sui mercati esteri. Nel 2014 la Maimeri (divenuta società per azioni) ha costituito con la Fila la 'Industria Maimeri', una joint venture che ha l'obiettivo di creare un gruppo leader nel settore dei prodotti dedicati alla creatività artistica, con un'offerta in grado di soddisfare un'ampia varietà di esigenze: da quelle dei più piccoli a quelle dei professionisti.

La vignetta del francobollo riproduce un particolare di un dipinto di Gianni Maimeri, storico fondatore di Industria Maimeri, raffigurante alcuni tubetti di colori, opera utilizzata per un manifesto pubblicitario degli anni '30. (ANSA).